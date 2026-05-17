В Земетчинском районе увековечили память участника СВО

В Пензенской области увековечили память подполковника Сергея Юрьевича Смирнова, погибшего при выполнении воинского долга в зоне спецоперации.

Сергей Юрьевич начал свою службу в Вооруженных Силах Российской Федерации осенью 2022 года в ходе частичной мобилизации. Он занимал различные командные должности, включая заместителя командира мотострелкового полка, и активно участвовал в боевых и специальных задачах в рамках специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

В ходе СВО подполковник Смирнов проявил высокий профессионализм, мужество и способность принимать правильные решения в сложных ситуациях. За свои заслуги он был награжден орденом Мужества и медалью «Участнику Специальной военной операции».

Трагическая гибель Сергея Юрьевича произошла 29 августа 2024 года в селе Малая Локня Курской области в результате артобстрела.

Митинг открыл глава администрации Земетчинского района Иван Козин. Затем к собравшимся обратился председатель Пензенской региональной общественной организации «Ассоциация ветеранов специальной военной операции» и советник губернатора Пензенской области Александр Артамошкин.

Он сказал: «Эта мемориальная доска — символ для вас, нового поколения. Она напоминает нам о том, какой ценой завоевываются мир и свобода. Она учит нас ценить возможность жить на родной земле, дышать свободным воздухом и опираться на свою Конституцию. Наши предшественники, чьи имена здесь увековечены, показали, что значит отдать жизнь за Родину. И те, кто сейчас на передовой, продолжают их дело, чтобы наша земля оставалась единой и служила примером того, за что нужно бороться и чем дорожить».

Временно исполняющий обязанности министра образования Пензенской области Лариса Казакова обратилась к ученикам школы: «Пусть этот день и эта фамилия останутся в вашей памяти. Пусть рассказы о Сергее Юрьевиче станут для вас примером мужества, отваги и чести. Я благодарю всех, кто участвовал в установке этой мемориальной доски. Надеюсь, что в вашей школе появится музей, посвященный этому истинному герою, сыну России — Сергею Юрьевичу Смирнову».

Право открыть мемориальную доску предоставили дочери героя Юлии Смирновой, сыну Александру Смирнову и другу, представляющему Ассоциацию ветеранов СВО Пензенской области, Игорю Февралёву.

После церемонии открытия состоялось возложение цветов. Участники митинга почтили память Сергея Юрьевича минутой молчания.