Более тысячи человек посетили фестиваль «Суворовская каша» в Пензенской области

В Лунинском районе прошел межрегиональный военно-патриотический фестиваль, посвященный памяти великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. Это событие собрало более тысячи участников и гостей.

Суворов, основоположник русской военной теории и выдающийся стратег, одержал победу в 70 сражениях и был удостоен высшего воинского звания генералиссимуса. Его жизнь и подвиги стали символом патриотизма и мужества.

Фестиваль был организован администрацией Лунинского района при поддержке правительства Пензенской области. В программе мероприятия прошли презентация кадетских классов и военно-патриотических клубов, а также военно-спортивная эстафета под девизом «Тяжело в учении – легко в бою».

Гости фестиваля смогли посетить интерактивные площадки, выставки народного творчества и мастер-классы, а также насладиться более чем 20 видами «Суворовской каши». Культурная программа завершилась концертом «Наследники Победителя».

На выставке Пензенского государственного краеведческого музея «Александр Суворов. Непобеждённый» гости познакомились с ключевыми этапами жизни полководца, его военными подвигами и содержанием трактата «Наука побеждать». Также была раскрыта историческая связь Суворова с пензенской землей.

С приветственным словом выступил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Он отметил важность фестиваля как просветительского мероприятия и подчеркнул его значимость в контексте подготовки к 300-летию со дня рождения Суворова.

Олег Ягов предложил в следующем году провести фестиваль на всероссийском уровне, учитывая его растущую популярность. В прошлом году в районе был реализован проект «К истокам А. В. Суворова, великого полководца» при поддержке субсидии на развитие внутреннего туризма. В рамках проекта была создана современная система навигации, помогающая туристам ориентироваться на местности и следовать к основным туристическим маршрутам, включая село Суворово, где ежегодно проходит фестиваль.