В аэропорту Саранска высадили аллею в честь летчика Михаила Девятаева

Ранее, 8 мая, по указу Президента России Владимира Путина, аэропорту было присвоено имя Михаила Петровича Девятаева. Это решение было принято на основе народного голосования, в котором участвовали три кандидата: Михаил Девятаев, Александр Котов и Семен Полежаев. Большинство голосов (около 70%) было отдано за Михаила Девятаева и его подвиг «Побег из ада».

Мордовия активно поддерживает связь с семьей героя. Сын Михаила Девятаева, Александр, регулярно посещает республику, встречается с молодежью и участвует в мероприятиях, посвященных памяти отца. Весной этого года он инициировал высадку каштанов возле Дома-музея Девятаева в поселке Торбеево и на территории саранского аэропорта. Саженцы были привезены из Владимирской области, со станции юннатов «Патриарший сад».

Вместе с учениками центра образования «Высота» имени М. П. Девятаева, Главой Мордовии Артёмом Здуновым, генеральным директором «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем и Александром Девятаевым была заложена аллея.

«Я благодарен нашему Президенту за поддержку инициативы по присвоению имени Михаила Петровича нашему аэропорту. Это решение отражает мнение людей, которые голосовали за него», - отметил Артём Здунов. Он также подчеркнул, что это событие произошло в честь Дня Победы, что является важным моментом для сохранения памяти о великих героях.

Глава республики рассказал, что имел честь познакомиться с Михаилом Девятаевым лично и бывать у него в гостях. «Это большое счастье, когда у тебя есть возможность познакомиться с такими людьми. Мы должны передать эту память нашим детям и внукам», - добавил он.

Артём Здунов также выразил благодарность «Новапорт Холдинг» за внимание к исторической памяти и обратился к ученикам центра образования «Высота»: «Эти деревья и эта память принадлежат нам. Давайте беречь их и ухаживать за ними».

Евгений Янкилевич подчеркнул важность сохранения исторической памяти как основы для самоидентификации и формирования образа будущего. «Историческая память лучше всего сохраняется в названиях улиц, городов и аэропортов. В «Новапорте» 26 аэропортов, и теперь два из них носят имена великих летчиков – Александра Покрышкина и Михаила Девятаева», - отметил он.

Генеральный директор холдинга поблагодарил всех, кто поддержал инициативу по присвоению аэропорту имени Михаила Девятаева.

Александр Девятаев рассказал, что каштаны были выбраны для аллеи не случайно. «В 1976 году в Торбеево был открыт музей имени Михаила Девятаева. Тогда отец посадил на его территории каштаны. Позже, в 1985 году, мы посадили новые каштаны, чтобы память о нем не угасала», - поделился он.

Глава республики и генеральный директор «Новапорт Холдинг» обсудили планы по проведению совместных мероприятий, связанных с именем Михаила Девятаева. Среди них – ежегодная высадка деревьев 8 мая и создание нового бренд-бука аэропорта, отражающего национальную символику Мордовии.