НовостиОбщество16 мая 2026 12:03

Более 70 тысяч жителей Пензенской области выбрали объекты для благоустройства

До окончания голосования осталось меньше месяца
Анна ЧЕРНАЯ

Свыше 70 тысяч жителей региона отдали свои голоса за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В областном центре наибольшую поддержку получили сквер Дружбы, набережная Арбековских прудов и парк культуры и отдыха «Комсомольский». В Кузнецке жители отдали предпочтение детской игровой и спортивной площадке на пересечении улиц Мичурина и Ленина. В Сердобске лидирует проект пешеходной зоны на Максима Горького.

В Заречном лидирует участок около департамента образования, в Городище – стадион «Юность». В Нижнем Ломове большинство жителей выбрали общественную территорию «Юбилейная арка», в Наровчате – территорию памятника участникам СВО, а в Спасске – Советскую площадь.

Голосование продолжается до 12 июня, и принять участие могут все жители Пензенской области старше 14 лет.

Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров, работающих во всех муниципалитетах региона.