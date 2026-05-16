Более 70 тысяч жителей Пензенской области выбрали объекты для благоустройства

Свыше 70 тысяч жителей региона отдали свои голоса за общественные территории, которые планируется благоустроить в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В областном центре наибольшую поддержку получили сквер Дружбы, набережная Арбековских прудов и парк культуры и отдыха «Комсомольский». В Кузнецке жители отдали предпочтение детской игровой и спортивной площадке на пересечении улиц Мичурина и Ленина. В Сердобске лидирует проект пешеходной зоны на Максима Горького.

В Заречном лидирует участок около департамента образования, в Городище – стадион «Юность». В Нижнем Ломове большинство жителей выбрали общественную территорию «Юбилейная арка», в Наровчате – территорию памятника участникам СВО, а в Спасске – Советскую площадь.

Голосование продолжается до 12 июня, и принять участие могут все жители Пензенской области старше 14 лет.

Проголосовать можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров, работающих во всех муниципалитетах региона.