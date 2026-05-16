НовостиПроисшествия16 мая 2026 11:09

Житель Пензенской области обвиняется в оправдании терроризма

В отношении него заведено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Шемышейского района по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за оправдание терроризма.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина разместил комментарий, положительно оценивающий членов террористической организации, в одном из мессенджеров.

Обвиняемый признал свою вину.

Оперативное сопровождение осуществляет Центр противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств.