Житель Пензенской области обвиняется в оправдании терроризма

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Шемышейского района по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ за оправдание терроризма.

По данным следствия, в октябре 2025 года мужчина разместил комментарий, положительно оценивающий членов террористической организации, в одном из мессенджеров.

Обвиняемый признал свою вину.

Оперативное сопровождение осуществляет Центр противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств и закрепления доказательств.