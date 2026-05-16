Лариса Казакова оценила готовность лагеря «Березка» к летней кампании

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В рамках подготовки к летнему оздоровительному сезону временно исполняющая обязанности министра образования Пензенской области Лариса Казакова посетила детский оздоровительный лагерь «Березка» в Каменском районе.

Особое внимание было уделено реализации федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На территории лагеря строится новый жилой корпус из быстровозводимых конструкций, который увеличит проектную мощность учреждения на 45 мест. Это позволит принять до 237 детей в смену, вместо 192.

Подготовительный этап был завершен: участок расчищен, подведены инженерные коммуникации и наружное освещение, получены положительные заключения на системы водоснабжения и водоотведения. Сейчас на строительной площадке возводят свайное основание и фундамент под модульный комплекс.

Казакова осмотрела существующие корпуса, столовую, медицинский блок и зоны активного отдыха, включая бассейн и летнюю эстраду. Все помещения соответствуют требованиям СанПиН и правилам пожарной безопасности.

«Все путевки на это лето уже проданы, и наша главная задача — обеспечить полную безопасность детей», — сказала Казакова. Она также отметила, что в лагере строится седьмой корпус, и за сезон здесь будет организовано три смены. Благодаря новому зданию, еще 135 детей смогут оздоровиться.

Программа лагеря рассчитана на детей от 6 до 17 лет и включает традиционные оздоровительные, профильные и инклюзивные смены.

Начальник управления образования администрации Каменского района Елена Коняшкина сообщила, что подготовка к летней оздоровительной кампании идет по плану. В этом сезоне в районе будут работать 18 пришкольных и 2 загородных лагеря. Открытие первой смены в «Березке» запланировано на 15 июня.