Вопросы организации детского отдыха летом обсудили в пензенском правительстве

О готовности детских лагерей к летней кампании 2026 года доложила временно исполняющая обязанности министра образования Пензенской области Лариса Казакова. Она сообщила, что на эти цели в региональном бюджете выделено 567,4 млн рублей, что на 10,7 % больше, чем в 2025 году.

- В предстоящую летнюю кампанию планируется охватить организованным отдыхом 43 047 детей. Среди них 12 112 находятся в трудной жизненной ситуации, 2 137 состоят на профилактическом учете, а 655 имеют инвалидность или ограниченные возможности здоровья, - отметила Лариса Казакова.

В этом году в Пензенской области будут работать 357 детских лагерей: 15 загородных, 319 дневных, 22 лагеря труда и отдыха и один палаточный.

Особое внимание было уделено лагерю «Приморский», который теперь является государственным автономным учреждением. В этом году он примет 800 детей, из которых 500 — из семей в трудной жизненной ситуации, 150 — одаренные дети и 150 — дети, чьи родители погибли в зоне СВО. На эти цели из бюджета области выделено свыше 52,4 млн рублей.

В 2026 году регион продолжит участие в федеральном проекте «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В детском лагере «Березка» Каменского района строится быстровозводимый жилой модуль, на который выделено 51 млн рублей. На данный момент готовность объекта составляет 50%, и работы планируется завершить к июню. За лето в лагере проведут три смены, где отдохнут 740 детей.

Лариса Казакова также рассказала о мерах безопасности в детских лагерях. 22 апреля регион участвовал во всероссийских учениях по отработке действий в случае угрозы террористических актов, включая атаки с беспилотниками. В мероприятии приняли участие 14 загородных лагерей Пензенской области (90% от общего числа таких лагерей).

- Все детские лагеря технически подготовлены. Стационарные лагеря оснащены системами видеонаблюдения, имеют постоянную связь с полицией и Росгвардией, а также оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Первичные средства пожаротушения находятся в полном объеме, а в корпусах размещены поэтажные планы эвакуации с номерами телефонов экстренных служб, - подчеркнула Лариса Казакова.

Кроме того, 197 лагерей уже получили санитарно-эпидемиологические заключения.

О санитарно-эпидемиологическом состоянии лагерей рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Татьяна Малова.

На заседании также обсуждались вопросы медицинского обеспечения, подготовки вожатых и другие аспекты летней оздоровительной кампании.

Олег Ягов призвал к тщательной подготовке лагерей к предстоящему сезону и дал необходимые поручения по всем направлениям организации детского отдыха.