В Пензе стартовали соревнования среди бригад скорой помощи

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В Пензе на базе станции скорой медицинской помощи состоялся первый день соревнований среди линейных бригад.

Соревнования состоят из трех этапов. На первом этапе участники сдают тесты по медицине катастроф. Второй этап включает практические занятия по сердечно-легочной реанимации с использованием тренажеров. Третий этап проходит в условиях, приближенных к реальным, где команды решают задачи по оказанию помощи пострадавшим, сортировке и транспортировке.

Главный специалист по медицине катастроф Пензенской области Александр Гришин отметил, что такие соревнования проводятся ежегодно. В этом году участвуют девять команд, но в первый день соревновались пять из них.

Победителем станет команда, которая даст правильные ответы на всех этапах, обоснованно примет решения и покажет лучшее время. Итоги будут объявлены 20 мая.