На улице Окружной в Пензе изменилась схема организации движения

В Пензе на улице Окружной внесены изменения в организацию дорожного движения. Для поворота налево на улицу Кижеватова при движении в сторону улицы Дизельной теперь выделена специальная полоса.

С другой стороны улицы Дизельной, в направлении улицы Мира, предусмотрено две полосы для прямого движения, а для поворота налево на улицу Кижеватова доступна только крайняя правая полоса.

Кроме того, изменена траектория движения в сторону улицы Мира. Водителей просят быть особенно внимательными при проезде данного перекрестка.