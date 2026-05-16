Житель Пензенского района угрожал отцу расправой из-за пьянства

Житель Пензенского района 1972 года рождения обратился в полицию, сообщив, что его сын 1995 года рождения угрожал ему убийством.

Полицейские выяснили, что сын вернулся домой пьяным. Отец выразил недовольство его поведением и образом жизни. В ходе ссоры сын схватил нож и начал угрожать отцу расправой. Мужчина попросил сына успокоиться, но тот в гневе бросил нож в стену, после чего покинул дом. Испуганный отец обратился в правоохранительные органы.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Максимальное наказание по этой статье — до 2 лет лишения свободы.