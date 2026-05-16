В правительстве региона обсудили демографическую ситуацию в Пензенской области

На последнем заседании регионального правительства обсуждалась демографическая ситуация в области. Врио министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан сообщил о положительной динамике в сфере браков и разводов. Количество зарегистрированных браков увеличилось на 3,6%, а число разводов сократилось на 27%.

Также было отмечено снижение числа абортов по желанию женщины на 13,4% по данным медицинских учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Пензенской области. Увеличение числа женщин, вставших на учёт по беременности, составило 1,2%.

Качан предположил, что эти изменения могут быть связаны с мерами, принятыми в рамках региональной программы по повышению рождаемости в рамках национального проекта «Семья».

В регионе действует система поддержки семей на всех этапах: от создания семьи до рождения третьих и последующих детей. В рамках этой системы предоставляются сертификаты «Здоровье молодожёнов», проводятся дополнительные процедуры ЭКО за счёт регионального бюджета, работают службы «Социальная няня» и различные выплаты, включая помощь в решении жилищных вопросов.

Кроме того, на заседании были рассмотрены меры корпоративной поддержки семей, действующие на промышленных предприятиях «Станкомашстрой», «Пензмаш», «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова» и «СВ-Мебель». Эти меры помогают предприятиям удерживать сотрудников и решать проблему текучести кадров.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул важность активизации работы в этом направлении. Он поставил задачу обеспечить ежемесячную динамику в сотрудничестве с крупными предприятиями, не только в промышленности, но и в сельском хозяйстве, и поручил представлять ежеквартальные отчёты о результатах.