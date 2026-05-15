Пациент напал на врача скорой помощи в Пензе

В дежурную часть отдела полиции № 3 в Пензе сообщили о нападении на врача скорой помощи.

По словам пострадавшего, бригада медиков прибыла на вызов к 29-летнему мужчине, который был пьян. Мужчина отказался от госпитализации и ушёл. Через несколько минут он вернулся и спросил врача о местонахождении своего телефона. Получив отрицательный ответ, он разозлился, ударил врача кулаком в лицо и убежал.

Полицейские быстро задержали подозреваемого, который признал свою вину. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.