67-летний рыбак из Пензенской области попался на ловле рыбы в нерест

Отдел дознания ОМВД России по Шемышейскому району расследует уголовное дело, возбужденное на основании п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Участковые уполномоченные установили личность мужчины 1959 года рождения, который незаконно ловил рыбу.

Полицейские выяснили, что на реке Суре в период нереста мужчина использовал рыболовные сети и надувную лодку для ловли рыбы. При этом у него не было необходимых документов на вылов.

Мужчина признался, что занимался рыбной ловлей для личных нужд. Он знал, что в период нереста использование сетей запрещено. У подозреваемого изъяли рыболовные снасти и 8 экземпляров рыбы различных видов. Ущерб, нанесенный Волжско-Камскому территориальному управлению Росрыболовства, составил примерно 7 000 рублей.