Спартакиада пенсионеров прошла в парке Белинского

В парке Белинского прошла спартакиада для пенсионеров Пензы.

Участники, представляющие клубы при центрах социального обслуживания, выполнили суставную гимнастику и оздоровительные упражнения, соревновались в дартсе и занимались скандинавской ходьбой.

Мероприятие подтвердило, что возраст не является преградой для активного образа жизни и спортивных успехов.

Торжественную атмосферу создали творческие коллективы – ансамбли «Ивушка», «Марьюшка» и «Хорошее настроение».