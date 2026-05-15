НовостиОбщество15 мая 2026 10:04

Спартакиада пенсионеров прошла в парке Белинского

Она была организована областной общественной организацией ветеранов в рамках губернаторского проекта «Серебряная Пенза» и программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В парке Белинского прошла спартакиада для пенсионеров Пензы.

Участники, представляющие клубы при центрах социального обслуживания, выполнили суставную гимнастику и оздоровительные упражнения, соревновались в дартсе и занимались скандинавской ходьбой.

Мероприятие подтвердило, что возраст не является преградой для активного образа жизни и спортивных успехов.

Торжественную атмосферу создали творческие коллективы – ансамбли «Ивушка», «Марьюшка» и «Хорошее настроение».