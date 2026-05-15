Житель Пензенской области обвиняется в оправдании терроризма

Следователи Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Шемышейского района по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма).

По данным следствия, в октябре 2025 года он разместил в чате мессенджера комментарий с положительной оценкой членов террористической организации. Мужчина признал свою вину. Оперативное сопровождение дела осуществлялось Центром противодействия экстремизму УМВД России по Пензенской области

В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств преступления и закрепления доказательной базы.