Почти 400 жителей Пензенской области пострадали от укусов клещей

С 30 марта 2026 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» начали регистрировать обращения пострадавших от укусов клещей. С начала сезона в медицинские учреждения области обратилось 388 человек, включая 141 ребенка до 14 лет. Всем пострадавшим были проведены стандартные профилактические мероприятия.

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводят исследования клещей на наличие боррелий, возбудителей МЭЧ и ГАЧ, а также вируса клещевого энцефалита. Из 278 уже исследованных клещей 58 оказались заражены возбудителями иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ), что составляет 20,9%. За период с января по апрель 2026 года у жителей Бессоновского, Пензенского, Шемышейского районов и города Пензы было диагностировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза.

В регионе продолжаются акарицидные обработки на территориях, наиболее посещаемых людьми, таких как места массового отдыха, санатории и летние оздоровительные учреждения. Эти зоны считаются зонами повышенного риска заражения клещами. Контроль качества проводимых работ также осуществляется.

На данный момент акарицидными обработками охвачено 159,5395 гектаров на территории 51 объекта, что составляет 45,53% от запланированной площади на текущий эпидсезон. В частности, на территории летних оздоровительных учреждений перед началом летнего сезона обработано 25,87 гектаров, что составляет 16,57% от запланированной площади. За текущую неделю обработано 37,27 гектаров.