Олег Мельниченко поручил отработать действия при угрозах во время ГИА

На заседании правительства Пензенской области обсудили подготовку к государственной итоговой аттестации.

Губернатор Олег Мельниченко подчеркнул, что в 2026 году экзамены сдадут более 13 тысяч девятиклассников и более 5 тысяч одиннадцатиклассников. В регионе будет работать 88 пунктов проведения экзаменов, а период аттестации продлится с 1 июня по 9 июля.

Врио министра образования Пензенской области Лариса Казакова отметила удобство графика экзаменов, синхронизированного с окончанием учебного года. Это позволит выпускникам и школам завершить учебный процесс без спешки.

Для контроля за экзаменами принимаются заявления на аккредитацию общественных наблюдателей. Лариса Казакова сообщила, что на данный момент подано более 300 заявлений, включая представителей родительской общественности.

Особое внимание было уделено безопасности на экзаменах. Министерство образования разработало рекомендации на случай сигнала об опасности, которые распространили среди всех пунктов проведения экзаменов.

Олег Мельниченко поручил руководителям образовательных учреждений заранее отработать действия, чтобы выпускники знали, что в случае эвакуации экзамен можно продолжить в тот же день или отложить на резервный день.

Также в ходе совещания были озвучены предпочтения выпускников по выбору экзаменов. В последние три года заметно увеличилось число одиннадцатиклассников, выбирающих профильную математику (с 50% в 2024 году до 57,2% в 2026 году) и физику (с 19% в 2023-2025 годах до 23,8% в 2026 году).