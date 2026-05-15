Артисты пензенского драмтеатра выступили в Городищенском районе

Актеры Пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского показали моноспектакль «Телефонный разговор», основанный на рассказе Кира Булычева «Можно попросить Нину?», в Городищенском ДК.

На спектакль пригласили школьников, семьи участников боевых действий и представителей Союза ветеранов.

После показа депутат Собрания представителей Городищенского района Инна Волкова поблагодарила губернатора Олега Мельниченко и коллектив театра за их выступление.

Важно отметить, что в 2026 году Городищенский РДК получит новое оборудование в рамках субсидии, направленной на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.