Соревнования по мотокроссу на Кубок главы города посвятят 81-й годовщины Победы

Олег Денисов объявил, что соревнования по мотокроссу на Кубок главы города будут посвящены 81-й годовщине Великой Победы. Это заявление он сделал во время инспекции готовности мотостадиона «Сура» к предстоящему событию.

В мероприятии приняли участие Константин Спиридонов, заместитель главы администрации, Юрий Каленов, начальник управления образования, Евгений Дергачев, директор центра детского и юношеского технического творчества, и Игорь Кадомцев, педагог дополнительного образования.

XXXII соревнования по мотокроссу состоятся 16 мая. Помимо пензенцев, в них примут участие спортсмены из Новгородской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской, Самарской областей, Татарстана и Мордовии. Честь Сурского края будут представлять спортсмены Центра детского и юношеского технического творчества и региональной федерации мотоциклетного спорта.

Состязания пройдут в младших классах (50, 65, 85 кубов), а также среди любителей и профессионалов в открытой категории. Олег Денисов отметил, что планируется организовать массовый заезд на питбайках, а также сообщил о проведении работ по благоустройству территории.

Предварительные заезды начнутся в 10:00, а торжественное открытие состоится в 12:00. Для зрителей будет организована развлекательная программа, а также предусмотрены буфетная зона и парковка на территории «Центрального рынка» и за ТЦ «iMall». Вход на мотостадион «Сура» будет свободным.