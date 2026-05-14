В Пензенской области пройдет фестиваль «Суворовская каша»

В селе Суворово Лунинского района Пензенской области 16 мая состоится военно-патриотический фестиваль «Суворовская каша», организованный районный администрацией.

Программа фестиваля включает:

– презентации кадетских классов и военно-патриотических объединений;

– демонстрации рубки шашкой;

– дегустацию каш, приготовленных по старинным рецептам;

– выставку народного творчества;

– масштабный концерт.

Также будет работать экспозиция Пензенского краеведческого музея «Александр Суворов. Непобежденный». Выставка рассказывает о жизни полководца, его книге «Наука побеждать», а также о связях с Пензенским краем и посещении села Маровка (ныне Суворово).

Проект «К истокам А.В. Суворова, великого полководца» был реализован в 2025 году при поддержке субсидий на развитие внутреннего туризма в Лунинском районе. В рамках проекта была создана современная навигация, ведущая к основным туристическим достопримечательностям и селу Суворово. Развитие внутреннего туризма является одной из ключевых целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как добраться:

– на автомобиле (расстояние от Пензы – 68 км);

– на автобусе «Пенза–Лунино» (отправление с центрального автовокзала Пензы в 7:15 и 8:45). Нужно выйти на остановке «Автостанция Лунино», пересесть на автобус № 325, следующий в направлении «Суворово», и выйти на остановке «Суворово».