Мордовия развивает сотрудничество с государствами исламского мира

Артем Здунов отметил, что взаимодействие с исламскими странами играет важную роль для Мордовии. Республика расширяет географию своих партнеров, включая не только страны СНГ, но и Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Саудовскую Аравию.

В 2025 году основными торговыми партнерами Мордовии оставались Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Узбекистан. Наиболее значительный рост товарооборота был отмечен с Таджикистаном и Казахстаном. Мордовия планирует достичь аналогичных результатов в сотрудничестве с другими исламскими государствами.

В ходе встречи обсуждались такие направления, как фармацевтика, фиброцементные изделия, солнечные модули и сельскохозяйственная продукция.

Юсеф Хасан Халави выразил удовлетворение приглашением и подчеркнул важность экономического взаимодействия между странами исламского мира. Он отметил, что продукция Мордовии известна своим высоким качеством и выразил надежду на успешное сотрудничество в будущем.

Артем Здунов заявил о готовности Мордовии к сотрудничеству в области сертификации продукции и участия в крупных выставках.