Семья врача из Иссы вышла в финал всероссийского конкурса

14 мая в Уфе прошёл финал полуфинала всероссийского конкурса «Это у нас семейное», организованного президентской платформой «Россия — страна возможностей».

Участникам из Приволжского федерального округа нужно было собрать команду из трёх поколений: бабушки, дедушки, родители и дети. Семья Тивиковых из Иссинского района успешно прошла серию испытаний, включавших творческие, спортивные и интеллектуальные задания.

Глава семьи является главврачом районной больницы. В результате напряжённой борьбы Тивиковы стали победителями и вышли в финал.

Юлия Сергеевна, член семьи, поделилась своими эмоциями: «Мы не ожидали победы, но были очень рады. В конкурсе не чувствовалось конкуренции, все семьи были позитивными и добрыми. Наша сплочённость, знание друг друга и умение работать в команде помогли нам выиграть. Семья — это любовь, уважение и поддержка».

В июле Тивиковы отправятся в Москву, где вместе с семьями из других федеральных округов будут бороться за главные призы конкурса — 60 сертификатов на улучшение жилищных условий, каждый на сумму 5 миллионов рублей.