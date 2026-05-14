Жительница Пензы обвиняется в убийстве сожителя

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железнодорожном районе Пензы ведется расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства 33-летнего мужчины. Следствие установило, что в конце апреля 2026 года в квартире на улице Клары Цеткин между сожителями произошла ссора на фоне употребления алкоголя. В ходе конфликта женщина, находившаяся в состоянии опьянения, взяла нож и нанесла удар в грудь своему партнеру. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

33-летняя жительница Пензы была задержана, ей инкриминируется убийство. Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил ее под стражу. В настоящее время проводятся следственные мероприятия для выяснения всех деталей преступления и сбора доказательств. Нож, использованный в качестве орудия убийства, был изъят с места происшествия.

Назначены судебные экспертизы для дальнейшего расследования.