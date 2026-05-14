Делегация Мордовии участвует в Международном экономическом форуме

Глава Республики Мордовия Артём Здунов возглавляет делегацию региона на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: Казаньфорум». Участие представителей Мордовии в этом мероприятии стало традиционным. В состав делегации вошли представители органов власти, ключевых промышленных предприятий и агропромышленного комплекса, а также индивидуальные предприниматели.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам форума с приветственным словом, в котором отметил, что в эти дни в Казани собрались политики, общественные деятели, учёные, богословы, бизнесмены и эксперты из России и зарубежных стран. Глава государства подчеркнул, что участникам предстоит обсудить важные вопросы экономической, гуманитарной и духовной жизни, а также поделиться опытом сотрудничества между Россией и исламскими государствами, основанного на общих ценностях, уважении к культурному и цивилизационному разнообразию, стремлении к диалогу и партнёрству ради стабильного и успешного будущего.

Основная цель форума заключается в укреплении торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между регионами России и странами Организации Исламского сотрудничества. В мероприятии примут участие представители органов власти и субъектов Российской Федерации, лидеры бизнеса и руководители крупнейших компаний России и стран ОИС, представители международных организаций и деловых союзов, а также эксперты в области экономики и инвестиций. География участников охватывает более 90 стран.