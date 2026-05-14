Площадка с тренажерами на Олимпийской аллее снова открыта для посещения

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На Олимпийской аллее возобновила работу спортивная площадка с тренажерами. Она находится рядом с Олимпийскими кольцами и доступна для всех желающих.

Здесь также проводятся занятия с тренерами, которые помогают освоить правильную технику выполнения упражнений. В мае тренировки будут проходить 20, 21, 22, 26, 27, 28 и 29 числа с 17:00 до 18:00. Важно отметить, что из-за неблагоприятных погодных условий занятия могут быть отменены.

Эти мероприятия проводятся в рамках проекта «Спортивная суббота. Жизнь в движении». Установка тренажеров была осуществлена в прошлом году, когда парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского выиграл грантовый конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина.