Олег Денисов проверил готовность лагеря «Юность» к лету

В совещании приняли участие глава Пензы Олег Денисов, председатель городской думы Сергей Васянин, начальник управления образования Юрий Каленов, начальник УМВД России по Пензе Владимир Лысов и директор лагеря Ирина Белкина.

Они осмотрели столовую, спальные помещения, бассейн и площадки для активного отдыха.

Подготовка лагеря к летнему сезону близится к завершению. Косметический ремонт зданий практически завершен, педагогический состав и охрана полностью укомплектованы.

Олег Денисов отметил, что в этом году лагерь отмечает 50-летие. В честь этого события муниципалитет планирует установить новый уличный спортивный комплекс, а депутаты городской думы добавят турники. Завершить работы планируется к 1 июня.

Также планируется установить большой экран для просмотра фильмов на свежем воздухе и проведения мероприятий. По просьбам детей будет оборудовано место для костров. В перспективе рассматривается капитальный ремонт пятого корпуса.

Градоначальник подчеркнул, что основная цель подготовки лагеря – обеспечить детям отдых, укрепить их здоровье и зарядить позитивной энергией на весь учебный год.