Владимир Вдонин принял участие в открытии памятника участникам Великой Отечественной войны

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Пензенской области, генеральный директор компании «Маяк-Техноцелл» Владимир Вдонин посетил церемонию открытия памятника участникам Великой Отечественной войны.

В ходе митинга Вдонин обратился к жителям города и района, поздравив их с праздником. Он подчеркнул важность подвига защитников Родины, которые отстояли свободу и независимость страны. В знак уважения к их подвигу была объявлена минута молчания, после которой к Вечному огню возложили цветы.

Также Вдонин участвовал в открытии памятника жителям села Абашево, которые отправились на фронт и отдали свои жизни за мирное будущее. По словам депутата, этот монумент символизирует связь поколений и глубокое уважение к землякам, чей подвиг будет передаваться из поколения в поколение.

По мнению участников церемонии, памятник, установленный благодаря усилиям Владимира Вдонина, станет местом, куда будут приходить семьи, чтобы почтить память героев.