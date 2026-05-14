Опубликована программа «Ночи музеев» в Пензенской области

16 мая в Пензенской области пройдет ежегодная акция «Ночь музеев». В этом году мероприятие посвящено теме «Родное» и приурочено к Году единства народов России. Учреждения культуры региона подготовили насыщенную программу, включающую экскурсии, лекции, мастер-классы, театральные представления, квизы и концерты.

Пензенская областная картинная галерея откроет акцию в 18:00. Гости смогут посетить обзорные экскурсии по основной экспозиции и выставке «Тайны Древнего Египта».

В Центре театрального искусства «Дом Мейерхольда» состоится лекция о взаимоотношениях Мейерхольда и Булгакова, а также литературный вечер «Мастер и Муза».

В Губернаторском доме пройдут мастер-классы по изготовлению обереговых кукол, викторины и игровые программы.

Музей одной картины им. Г.В. Мясникова представит проект «Солдат вечности» и картину В. Серова «Ледовое побоище», сопровождаемую фильмом «Кисть и меч».

Пензенский государственный краеведческий музей организует театрализованную программу «В путешествие сквозь века» и выставку «Древности земли Берестейской» из Беларуси. Для детей будет проведено фольклорное мероприятие «На облаке белом к нам сказка плывет», а для взрослых — квиз-игра «Народы России».

В новом здании музея откроется выставка «Не штыком единым…», посвященная силе русского духа, и театрализованная интерактивная экскурсия «Проверь примету: обереги защитников Отечества».

Музей народного творчества приглашает на гастрономическое путешествие с дегустацией хлеба из крапивы и мастер-класс по каллиграфии «Магия пера и чернил».

В музее В.О. Ключевского пройдет квест «Тайны историка Ключевского», а в музее И.Н. Ульянова — интерактивная программа о чувашском народном костюме.

Пензенский литературный музей представит выставку «Невидимые нити» с работами Репина, Серова и Васнецова, а также проведет пешеходную экскурсию по Соборной площади и лекцию об усадьбе Устиновых «Грабовский рай».

Музей А.Н. Радищева в селе Радищево организует мастер-класс «Ароматы эпохи» и театрализованную программу «Жизнь в Верхнем Аблязово».

Музей А.И. Куприна в селе Наровчат предложит интерактивные программы «У самовара» и «Гатчинские истории», а также показ фильма «Тимур и его команда».

Культурный центр «Белинский» представит выставку фотографий Бориса Тишулина «Кругом родные всё места».

