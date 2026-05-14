Пензенская область — в числе регионов-лидеров по капремонту

Пензенская область входит в тройку лидеров по активности капитального ремонта среди регионов Приволжского федерального округа.

Фонд развития территорий отмечает, что в 2026 году ПФО демонстрирует наибольшую активность в стране по ремонту многоквартирных домов.

Олег Мельниченко заявил, что Пензенская область занимает одно из первых мест по объему выполненных работ в ПФО, уступая лишь Башкирии и Самарской области. В этом году в регионе отремонтировали 80 многоквартирных домов, где проживают более 17 тысяч человек.

Губернатор также подчеркнул, что в рамках программы капитального ремонта особое внимание уделяется ремонту крыш. В прошлом году в Пензе и районах области капитально отремонтировали крыши 110 домов, а с начала текущего года обновили кровлю еще 17 многоквартирных зданий. Работы продолжаются, отметил Мельниченко.