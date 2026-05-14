Более пяти тысяч жителей Пензенской области могут остаться без электроэнергии в мае

Своевременная оплата потребленной электроэнергии - гарантия стабильного энергоснабжения. Однако некоторые жители Пензенской области игнорируют квитанции за электроэнергию и не оплачивают потребленный ресурс, тем самым систематически наращивают задолженность. В апреле отключение электроэнергии из-за долгов может коснуться 5600 недобросовестных потребителей. Их совокупная задолженность составляет более 16 млн рублей.

Возобновление подачи электроэнергии возможно только после полного погашения долга и оплаты компенсации за отключение и подключение, которая достигает 5 тысяч рублей.

Избежать отключений, а также дополнительных затрат на возобновление энергоснабжения - просто. Для этого проверьте наличие задолженности в сервисе «Проверить задолженность», а также в личном кабинете и мобильном приложении.

Энергетики напоминают: оплачивать счета за электричество необходимо в полном объеме ежемесячно до 15-го числа. Это позволит избежать негативных последствий в виде начисления пеней, судебного иска, ареста счетов и отказа в выдаче кредита.

Быстро и удобно произвести оплату можно на официальном сайте, в личном кабинете, в мобильном приложении и в Центрах обслуживания клиентов.