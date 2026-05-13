В Мордовии заключенный пытался дать взятку сотруднику колонии

Зубово-Полянский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия инициировал уголовное дело против осужденного, который отбывает наказание в исправительной колонии № 1. Его подозревают в даче взятки сотруднику колонии за незаконные действия.

Согласно следствию, в апреле 2026 года осужденный передал сотруднику колонии 15 тысяч рублей в служебном кабинете. Взятка предназначалась за снятие его с профилактического учета и создание облегченных условий отбывания наказания.

Преступление было выявлено, и уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных УФСБ и УФСИН по Республике Мордовия.

В настоящее время следователь Следственного комитета проводит необходимые следственные и процессуальные действия для сбора и закрепления доказательств.