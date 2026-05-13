Пензенские гимнастки завоевали «бронзу» на чемпионате ПФО

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

С 11 по 13 мая в Саратове прошёл чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по эстетической гимнастике. Более тысячи участниц из десяти регионов России соревновались за медали.

Команда «Сура-ПГУ» из Пензенского государственного университета заняла третье место на чемпионате ПФО. В состав команды вошли Валерия Игошина, Виктория Муравьёва, Юлия Мурукина, Анастасия Музалёва, Олеся Савельева, Ангелина Шнайдер и Арина Кульгина.