Жители Заречного поддержали проект «Донорское единство — наш вклад в будущее Сурского края»

Главной целью проекта является укрепление дружбы, взаимопонимания и единства между различными этническими группами, проживающими в России. В ходе акции на территории ДК «Современник» более 40 местных жителей стали донорами.

Главный врач Пензенского областного клинического центра Татьяна Крылова отметила, что донорское единство начинается с решения помочь и растет с каждой донацией. Она подчеркнула, что в этом единстве заключается наше будущее.

В результате акции было заготовлено около 14 литров донорской крови, которая будет разделена на компоненты, проверена на наличие инфекций и передана в медицинские учреждения для использования в лечении пациентов.