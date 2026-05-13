В Пензе прошел «День диагностики меланомы»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

В среду, 13 мая, Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи организовал мероприятие «День диагностики меланомы», приуроченное к Всемирному дню борьбы с этой опасной болезнью.

Цель мероприятия заключалась в том, чтобы привлечь внимание жителей региона к необходимости раннего выявления и профилактики рака кожи. Все желающие могли получить консультацию у специалистов и пройти обследование.

Врачи использовали дерматоскопию — современный метод диагностики, который позволяет детально изучить структуру родинок и новообразований без повреждения кожи. С помощью этого метода было осмотрено 144 пациента.

По словам заведующего поликлиникой центра Александра Николашина, у шести человек были выявлены изменения, требующие дополнительного обследования на предмет базально-клеточного рака кожи. Всем этим пациентам были даны индивидуальные рекомендации.

Николашин подчеркнул, что регулярный осмотр кожи и своевременное обращение к врачу при обнаружении новых или изменяющихся родинок, пятен и узелков являются важными мерами профилактики и раннего выявления кожных заболеваний.