Мордовия готовится принять всероссийские форум и фестиваль

В июле в Мордовии пройдут два крупных события: семейный форум «Родные – Любимые» и семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие».

Глава республики Артём Здунов провёл заседание оргкомитета, где обсуждались детали подготовки. Он отметил, что в мероприятиях примут участие более 6 тысяч человек. Здунов поблагодарил федеральных коллег за доверие к проведению таких значимых мероприятий.

Руководитель республики поручил ведомствам создать комфортные условия для участников, включая размещение, логистику и насыщенную программу.

Форум «Родные – Любимые», посвящённый Дню семьи, любви и верности, пройдёт с 7 по 10 июля под лозунгом «Россия – семья семей». Его цель – продемонстрировать уникальность России как многонационального государства.

Фестиваль «Больше, чем путешествие» состоится с 9 по 12 июля в Рузаевском районе на Сузгарьевском водоёме. Более 150 семей из разных регионов примут участие в программе Росмолодёжи, реализуемой в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Мероприятие будет организовано в формате палаточного лагеря. Участники смогут присоединиться к фестивалю в режиме свободного размещения или посетить мероприятия в рамках фестивального дня 11 июля. Программа включает мастер-классы по туризму, встречи с путешественниками, лекции, спортивные мероприятия, вечера у костра, концерты и ярмарки народных промыслов.

Цель фестиваля – развитие семейного туризма, укрепление семейных ценностей и патриотическое воспитание молодёжи.

Артём Здунов подчеркнул важность серьёзной подготовки к мероприятиям, отметив, что это большая ответственность, которую республика готова взять на себя.