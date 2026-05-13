Сотрудники «Горводоканала» устранили более 60 проблем на сетях за праздники

За три выходных дня сотрудники «Горводоканала» выполнили 60 ремонтных работ. Они устранили 51 засор в системе водоотведения и 4 утечки в системе водоснабжения. Ремонтные бригады работали во всех районах города.

По восьми адресам было восстановлено асфальтобетонное покрытие на улицах Суворова, Герцена, Тамбовской, Гагарина, Ангарской, Крымской и Кирова.

Представители «Горводоканала» призвали горожан бережно относиться к системе водоотведения и не выбрасывать в канализацию бытовой мусор. Мусор не растворяется в трубах, а накапливается, что приводит к засорам. Совместными усилиями можно сохранить системы водоотведения и обеспечить комфорт для всех жителей города.