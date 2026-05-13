Госавтоинспекция Мордовии подвела итоги работы в праздничные дни

В период праздников и выходных сотрудники ГИБДД Мордовии работали в усиленном режиме. Это помогло снизить вероятность ДТП и обеспечить свободное движение транспорта. За это время инспекторы выявили и пресекли 489 нарушений ПДД, включая 120 случаев тонировки и 25 случаев вождения без прав. Было составлено 14 протоколов на водителей мотоциклов и 13 на пешеходов.

В рамках рейда «Нетрезвый водитель» задержали 30 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, двое из которых управляли автомобилем повторно в нетрезвом виде.

9 мая в 23:25 в поселке Озерный на улице Совхозной 59-летняя женщина была остановлена за рулем автомобиля «Пежо» с признаками опьянения. Алкотестер показал результат 0,813 мг/л. На женщину был составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Утром 10 мая в Саранске на улице Сущинского был остановлен автомобиль «Джетур Дэшинг», за рулем которого находился 53-летний мужчина с признаками опьянения. Медицинское освидетельствование показало результат 0,80 мг/л. На водителя также был составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ.