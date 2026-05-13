В июне в пензенском драмтеатре пройдут показы спектакля «Отец и сын»

Фото: Дмитрий Журкин.

9 мая на малой сцене Пензенского драмтеатра состоялась премьера рок-драмы «Отец и сын», посвящённой бойцам специальной военной операции.

Спектакль, поставленный актёром и режиссёром Николаем Шаповаловым, рассказывает не только о событиях за линией фронта, но и о длительном молчании, которое разделяет близких людей.

В основе музыкальной композиции — песни группы «Отец и сын», созданные и исполненные её лидерами, народным артистом России Сергеем Казаковым и музыкантом Сергеем Самойловым. Тексты песен частично написаны на собственные стихи, а частично — на стихи бойцов СВО, опубликованные в сборниках под редакцией Захара Прилепина. Сборники изданы Государственным фондом «Защитники Отечества».

Пьеса, написанная Виталием Соколовым, представляет собой исповедь представителя современного поколения. Главный герой, программист, размышляет о сложных отношениях с отцом-ветераном, о своём решении отправиться добровольцем на СВО и о значимости родственных связей в борьбе за правое дело. Пьеса включает фрагменты воспоминаний бойцов СВО, опубликованные в сборниках Захара Прилепина.

На премьере присутствовали участники СВО и их семьи, представители Пензенского филиала фонда «Защитники Отечества», ветераны, студенты и школьники — активисты Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых» в регионе. В конце спектакля зал аплодировал стоя, многие зрители не могли сдержать слёз.

Следующие показы спектакля «Отец и сын» пройдут 2, 12 и 21 июня. Билеты поступят в продажу в ближайшее время.