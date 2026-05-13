Герасим Родин и Сергей Васянин осмотрели объекты «Горводоканала» в районе Сурского водохранилища

Особое внимание было уделено насосной станции первого подъёма, которая играет важную роль в обеспечении Пензы и Заречного питьевой водой.

Сергей Васянин ознакомился с функционированием приёмной камеры, насосного оборудования, машинного зала, диспетчерского пункта и павильона частотного преобразователя. Герасим Родин подчеркнул значимость работы лаборатории компании, отметив, что контроль качества воды осуществляется на всех этапах её очистки и транспортировки. Он также отметил стремление компании обеспечить стабильное и безопасное водоснабжение для горожан.

В ходе встречи также был проведён осмотр сооружения по углеванию воды. Этот объект позволяет поддерживать высокое качество воды даже в неблагоприятных условиях, что способствует устойчивому водоснабжению. По итогам визита Сергей Васянин выразил благодарность коллективу ООО «Горводоканал» за профессионализм и отметил важность стабильной работы предприятия для жителей Пензы и развития городской инфраструктуры.