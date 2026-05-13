В Пензенской области обсудили подготовку к ГИА-2026

В мероприятии участвовали координаторы ГИА, руководители пунктов проведения экзаменов и представители регионального министерства образования.

Основные темы обсуждения включали организацию экзаменов, обеспечение пунктов необходимым оборудованием и внедрение онлайн-видеонаблюдения. Также были подведены итоги апробаций, проведенных в рамках подготовки к ГИА.

Алексей Кирсанов, представитель министерства образования, подчеркнул важность соблюдения рекомендаций Рособрнадзора для поддержания прозрачности и объективности экзаменов. Лариса Кочут, сотрудник регионального центра обработки информации, сообщила о результатах апробаций и программе обучения для руководителей пунктов и технических специалистов.

Участники совещания также обсудили действия в случае нарушений на экзаменах. Представители сетевых организаций рассказали о мерах по обеспечению надежного электроснабжения объектов во время проведения аттестации.

В 2026 году в регионе будет работать 33 пункта проведения экзаменов, оборудованных всем необходимым. На каждом объекте будут дежурить ответственные лица, медицинские работники и сотрудники полиции.