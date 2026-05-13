Подготовка к Всероссийскому Сабантую продолжается в Пензенской области

Глава регионального правительства отметил, что все подрядные организации приступили к работам. Специалисты занимаются ремонтом дорог и подключением площадки к коммунальным и телекоммуникационным сетям.

Валерий Костин, глава Кузнецкого района, сообщил, что работы по водопроводу выполнены на 90%, прокладка водоотведения и электроснабжения почти завершена. Все инженерные сети планируется подготовить к началу июня. Также специально для праздника обустроили площадку для конных скачек.

Во время Сабантуя 10 муниципальных районов с татарским населением представят свои подворья, демонстрирующие историю, быт и традиции. Для гостей и участников мероприятия будут организованы зоны Wi-Fi с авторизацией. Будут приняты меры по обеспечению безопасности и предотвращению террористических угроз.