НовостиОбщество13 мая 2026 7:24

Подготовка к Всероссийскому Сабантую продолжается в Пензенской области

Тему обсудили на совещании, проведенном врио председателя правительства Пензенской области Николаем Симоновым
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава регионального правительства отметил, что все подрядные организации приступили к работам. Специалисты занимаются ремонтом дорог и подключением площадки к коммунальным и телекоммуникационным сетям.

Валерий Костин, глава Кузнецкого района, сообщил, что работы по водопроводу выполнены на 90%, прокладка водоотведения и электроснабжения почти завершена. Все инженерные сети планируется подготовить к началу июня. Также специально для праздника обустроили площадку для конных скачек.

Во время Сабантуя 10 муниципальных районов с татарским населением представят свои подворья, демонстрирующие историю, быт и традиции. Для гостей и участников мероприятия будут организованы зоны Wi-Fi с авторизацией. Будут приняты меры по обеспечению безопасности и предотвращению террористических угроз.