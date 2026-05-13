Олег Денисов поручил решить проблему несанкционированной торговли на улице Центральной

12 мая на встрече с руководителем городского центра торговли и услуг, Андреем Жданниковым, Олег Денисов поднял вопрос о несанкционированной торговле на улице Центральной.

Андрей Жданников доложил о работе центра за прошедший год и предложил идеи по улучшению муниципальных ярмарок. Он отметил, что некоторые продавцы размещают свои товары за пределами разрешенных зон, включая газоны, шумозащитные экраны и обочины дорог.

Олег Денисов подчеркнул, что жители часто жалуются на эту проблему. Он отметил, что такая торговля представляет опасность, нарушает правила дорожного движения, создает антисанитарные условия и выглядит неэстетично. Центральная улица является главной артерией, ведущей к аэропорту Пензы.

Глава Пензы поручил Андрею Жданникову упорядочить эту деятельность и рассмотреть альтернативные варианты муниципальных площадок для легальной торговли.

Олег Денисов призвал найти решение, которое устроит всех участников процесса, включая арендодателей и продавцов, и будет способствовать поддержанию порядка и безопасности в городе.