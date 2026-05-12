Олег Денисов встретился с представителями Пензенского отделения Центробанка РФ

Во вторник, 12 мая, глава города Олег Денисов встретился с управляющим отделением Центробанка РФ по Пензенской области Александром Хлобыстовым. На совещании также присутствовали заместители главы администрации Дарья Просточенко и Константин Спиридонов, а также начальники управлений экономического развития Елена Голова и развития предпринимательства Ольга Жовтяк.

Участники обсудили сотрудничество между муниципалитетом и финансовой организацией, направленное на социально-экономическое развитие Пензы. Также они затронули тему выпуска памятных монет из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей в серии «Города трудовой доблести». В эту серию, помимо Пензы, входят монеты, посвященные Барнаулу, Каменску-Уральскому, Кирову, Коломне, Комсомольску-на-Амуре, Красноярску и Магадану.

Олег Денисов подчеркнул, что выпуск такой монеты поможет повысить узнаваемость Пензы и подчеркнет ее почетное звание и заслуги тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Коллекционный выпуск монет ожидается в Пензе в июне этого года.