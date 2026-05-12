Специалисты советуют пензенцам, как уберечь себя от гипертонии

По статистике, артериальная гипертония есть у каждого второго человека в возрасте 50+, а после 70 лет фиксируется у каждого. При этом многие пациенты даже не догадываются о своей проблеме и считают себя здоровыми.

В рамках недели борьбы с артериальной гипертонией и приверженности назначенной врачом терапии специалисты официального портала takzdorovo.ru рассказали, почему возникает артериальная гипертония и как с ней бороться.

Долгое время считалось, что человека с давлением 140/70 можно зачислять в отряд космонавтов. Многочисленные исследования показали, что при таких показателях давления все равно могут возникнуть нарушения в работе жизненно важных органов (сердца, сосудов, почек и головного мозга), нормы давления были пересмотрены.

По современным представлениям нормальное давление — 120/80 мм рт. ст. Повышенное — от 120/80 до 130/80. Гипертония первой степени — давление от 130/80 до 139/89 мм рт. ст.

Отдельно оговаривается, что нижнее (диастолическое) давление, которое отражает работу кровеносных сосудов, не должно подниматься выше 80 мм рт. ст.

Распространенное ранее понятие «рабочее давление» (повышенные показатели артериального давления, при которых пациент чувствует себя удовлетворительно) ушло в прошлое. Повышение артериального давления выше рекомендованных значений даже при хорошей переносимости приводит к поражению органов-мишеней.

Принято считать, что повышение давления сразу дает о себе знать шумом в ушах, покраснением лица, но некоторые люди годами живут с высоким давлением, не догадываясь об этом.

Поэтому:

1. После 40 лет каждому необходимо ежедневно измерять давление

Независимо от самочувствия. Если хоть раз на домашнем тонометре отразились цифры 140/90 мм рт. ст., следует обратиться к врачу.

Сегодня на любой стадии артериальной гипертонии можно подобрать медикаментозное лечение, которое снизит риск осложнений. При этом артериальная гипертония, возникнув однажды, остается с человеком на всю жизнь. Поэтому препараты, назначенные врачом, потребуется принимать достаточно долго.

Даже на фоне приема медикаментов нужно продолжать измерять давление, чтобы убедиться, что назначенное лечение помогает добиться целевых значений.

При этом успех лечения во многом зависит от готовности пациента изменить образ жизни. Иногда для того, чтобы нормализовать артериальное давление, бывает достаточно наладить питание.

Людям с избыточным весом избежать гипертонии крайне сложно.

2. Похудеть

Здоровый рацион помогает вернуть давление в нормальные значения. Специально для пациентов с гипертонией была разработана диета DASH (dietary approaches to stop hypertension — диетический подход для предотвращения гипертензии), основу которой составляют овощи, фрукты и крупы, нежирные молочные продукты и бобовые. 2–3 раза в неделю — рыба и постное мясо. Под строгим запретом — трудноперевариваемые продукты, осложняющие течение гипертонии (соленое, жареное, копченое, консервированное и т. д.). На начальной стадии гипертонии такой рацион (если его придерживаться постоянно) может заменить лечение. Если уже были прописаны лекарства — их нужно продолжать принимать.

3. Ограничить потребление соли

Эта специя задерживает жидкость в организме и тем самым провоцирует повышение артериального давления.

У человека с нормальным давлением избыток соли в рационе со временем может вызвать развитие гипертонической болезни.

Согласно рекомендациям ВОЗ, здоровым людям рекомендуется употреблять не более 6 г соли в день, а пациентам с артериальной гипертонией — не более 5 г (столько содержится в одной чайной ложке соли). В эту дозу входит и скрытая соль, которая содержится в консервах, полуфабрикатах, мясных изделиях, от которых пациентам с гипертонией рекомендовано отказаться.

4. Не забывать о физической активности

30 минут умеренных физических нагрузок в день снижают артериальное давление в среднем на 10 единиц.

5. Отказаться от курения

Курение приводит к ухудшению течения артериальной гипертензии, а у здоровых пациентов — к возникновению этого синдрома.

Изменение образа жизни не может служить поводом для самостоятельного отказа от назначенной терапии. Это допустимо только с разрешения врача.