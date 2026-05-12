Жительница Мордовии оштрафована за мошенничество с соцконтрактом

Октябрьский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Республике Мордовия собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летней местной женщины. Она была признана виновной в мошенничестве в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия и суда, в июне 2025 года женщина заключила социальный контракт с ГБУ Республики Мордовия «Комплексный центр социального обслуживания по го Саранск». По условиям контракта ей была выплачена единовременная сумма в 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса в сфере косметологических услуг. Однако при подаче документов женщина предоставила ложные сведения о своем доходе, умышленно занизив его.

В ходе расследования женщина признала свою вину и возместила нанесенный ущерб. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.