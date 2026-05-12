47 семей бюджетников из Мордовии получили квартиры по новой жилищной программе

12 мая в Доме Республики прошло совещание под председательством Главы Мордовии Артёма Здунова, где обсуждались вопросы реализации региональной жилищной программы для семей с детьми, работающих в бюджетной сфере. Глава региона подчеркнул важность этой меры поддержки для семей, отметив, что программу давно ждали. Он также указал на необходимость её улучшения.

Программа поддержки семей при рождении детей в Мордовии только начинает набирать популярность. На данный момент четыре семьи уже получили новые квартиры, а еще 43 ждут своей очереди. В общей сложности было приобретено 206 однокомнатных и двухкомнатных квартир в строящихся домах в Саранске и Рузаевке. В столице квартиры находятся в новом микрорайоне на улице Косарева, где уже действует школа, а в будущем планируется строительство детского сада с ясельными группами. Сроки сдачи первого дома намечены на май, а все квартиры предоставляются с социальной отделкой.

Динамика включения семей в программу положительная. Артём Здунов заслушал не только промежуточные результаты, но и предложения по её совершенствованию.

Напомним, что программа стартовала в ноябре прошлого года. Её основными критериями являются рождение ребенка в период с 1 ноября 2025 года по 1 ноября 2027 года и трудоустройство родителей в бюджетной сфере Мордовии. Квартиры предоставляются в аренду с возможностью последующего выкупа от 0,1% до 70% их рыночной стоимости, в зависимости от количества детей и стажа работы. Все вопросы, связанные с оформлением документов, решает республиканский фонд развития жилищного строительства и поддержки семей с детьми.