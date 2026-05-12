НовостиОбщество12 мая 2026 9:44

Из Пензы на Северный Кавказ отправился сводный отряд полиции

Вместе с местными правоохранителями сотрудникам УМВД России по Пензенской области предстоит обеспечивать спокойствие и безопасность жителей региона
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В дальний путь бойцов провожали родственники, друзья, руководство регионального управления МВД.

- Уверен, что вы успешно справитесь с поставленными задачами и достойно представите нашу область. Помните, что за вами стоят ваши коллеги, близкие и вся Пензенская область. Соблюдайте меры предосторожности и знайте, что вас всегда ждут дома, - обратился к личному составу начальник УМВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Павел Гаврилин.

Полицейским предстоит сменить своих коллег, чья командировка завершилась.

Минуты прощания с родными, и колонна с пензенскими полицейскими в сопровождении экипажа ДПС отправилась в путь.