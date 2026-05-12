Дифференцированные тарифы: возврат к летним диапазонам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отопительный сезон в Пензенской области завершился, а вместе с ним для жителей домов, оборудованных электроотопительными установками, закончился период увеличенных диапазонов потребления электроэнергии.

Объясняем, как изменились объемы диапазонов для различных категорий потребителей с 1 мая 2026 года.

В случае, если дом подключен к централизованной системе газоснабжения, объем первого диапазона снижен с 3900 до 2000 кВтч. Для домов без газоснабжения объем первого диапазона изменится с 7020 до 2000 кВтч. Указанные параметры будут действовать до 30 сентября текущего года.

В связи с этим во избежание выхода за пределы первого диапазона и переплат энергетики рекомендуют контролировать расход электроэнергии в летний период.

Для корректных начислений по правильному диапазону необходимо актуализировать информацию о наличии электроплит или электроотопительных установок в негазифицированных домах, о наличии статуса многодетной семьи, а также ежемесячно до 25 числа передавать показания счетчика.

Направить подтверждающие документы можно онлайн на сайте компании, в личном кабинете, мобильном приложении или в центре обслуживания клиентов.

Более подробная информация о тарифах и диапазонах потребления доступна на сайте «ТНС энерго Пенза» в разделе «Расчёты и оплата».