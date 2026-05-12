Пензенское станкостроительное предприятие готовится отпраздновать 20-летний юбилей

В июне 2026 года компания «СтанкоМашСтрой» отпразднует 20-летний юбилей, который стал отправной точкой для развития станкоинструментальной промышленности в Пензенской области.

Сегодня предприятие выпускает конкурентоспособные станки с высокой степенью локализации. Одним из первых достижений стало создание токарно-винторезного станка 16К20 из российских комплектующих. Постепенно удалось заменить импортные компоненты на отечественные, и теперь большая часть узлов и деталей производится на территории станкостроительного кластера. В Сердобском районе также было запущено инновационное бережливое литейное производство.

Генеральный директор компании Олег Кочетков в интервью для программы «Современное станкостроение в России» подчеркнул важность дальнейшего развития отрасли. По его словам, планируется освоить производство горизонтально-расточных станков, которые идеально подходят для автоматизации и роботизации в промышленности. «Останавливаться нельзя, должна быть командная, серьезная работа», – отметил он.

На данный момент «СтанкоМашСтрой» выпускает вертикальные обрабатывающие центры, включенные в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Производство планируется расширить на новой промышленной площадке в Лыткарино Московской области, где планируется выпускать до 500 единиц современного оборудования в год.

Представители завода заявили, что открыты для сотрудничества с новыми партнерами для расширения ассортимента выпускаемой продукции.