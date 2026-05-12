27 команд из Пензенской области участвуют в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

В Уфе открылся окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное», организованного Президентской платформой «Россия – страна возможностей». В этом масштабном мероприятии участвуют 285 семейных команд из 14 регионов Приволжского федерального округа, которые соревнуются в интеллектуальных, творческих и спортивных испытаниях на тему «Быть семьей». Победители этого этапа получат возможность представить свои регионы в финале конкурса, который пройдет в Москве в июле 2026 года, и будут бороться за главные призы – сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Приволжский федеральный округ стал одним из самых активных участников конкурса в этом сезоне. За право попасть в полуфинал от региона боролись 140 тысяч человек, что составляет почти 40 тысяч семейных команд. В итоге в Уфу отправились 285 семей, представляющих все 14 регионов округа.

В полуфинале участвуют команды из всех регионов Приволжского федерального округа: 39 семей из Нижегородской области, 30 – из Самарской, 29 – из Пермского края, 28 – из Удмуртской Республики, по 27 команд из Республики Башкортостан и Пензенской области, 19 – из Оренбургской, 16 – из Саратовской, по 14 семей из Республики Татарстан и Чувашской Республики, 12 – из Кировской области, по 11 – из Ульяновской области и Республики Мордовия, и 8 – из Республики Марий Эл.

На площадке собралось более 1500 участников, включая 572 детей, 520 родителей, 353 представителей старшего поколения и 4 прабабушки. Юнейшим участникам полуфинала всего 5 лет, а самой возрастной участницей стала Зоя Петровна из Ульяновской области, которой 90 лет. В очных соревнованиях участвуют команды, состоящие из трех поколений, по 4-6 человек, остальные поддерживают своих родственников дистанционно.

В течение конкурсных дней 12 и 13 мая семьи будут проходить разнообразные испытания, начиная с викторины от Российского общества «Знание» под названием «Знание.Игра». Все задания связаны с темой «Быть семьей» и частью культурного кода России. Кульминацией полуфинала станет церемония награждения, которая состоится 14 мая и на которой будут объявлены победители.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» проводятся с ноября 2025 года по май 2026 года для семей из всех федеральных округов. Во втором сезоне конкурса зарегистрировались 726 191 человек, что составляет 196 576 семей из 89 регионов России и их родственников, проживающих в 82 странах.